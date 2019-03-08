Дочь первого президента Узбекистана обвинили в отмывании денег в США

Старшую дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару обвинили в отмывании денег и получении взятки в США. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

Вместе с Каримовой обвиняемым по делу проходит бывший генеральный директор узбекской дочерней компании МТС «Уздунробита» Бехзод Ахмедов. Им вменяют причастность к преступной схеме, с помощью которой они получили около 865 миллионов долларов от трех телекоммуникационных компаний. Власти назвали общий размер взяток «крупнейшим в истории».

Предполагается, что Каримова пользовалась своим служебным положением для вымогательства, а после этого отмывала полученные деньги через финансовую систему США. Также отмечается, что МТС согласилась сотрудничать со следствием.

Ранее Гульнару Каримову задержали в Ташкенте и отправили под стражу. Ограничение свободы ей заменили на лишение свободы в колонии общего режима «в связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания».

В декабре 2017 года Гульнару Каримову осудили на 10 лет лишения свободы, но через полгода изменили наказание на пять лет ограничения свободы. Она проходила обвиняемой по делу об уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Позже Каримовой также были предъявлены обвинения в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли и оказания услуг, подделке документов, легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

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