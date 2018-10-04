Бывший СССР
 
Последние новости
Россия рассказала о положительной роли С-300 в Сирии
Глава Росгвардии пригласил на Северный Кавказ усомнившихся в его героизме
Глава UFC пожалел Макгрегора
Девушка нашла оригинальный способ использовать знания бывших парней
Представитель Павла Воли прокомментировал слухи о госпитализации комика
Получивший залп фекалий депутат схватился за оружие
Слепаков объяснил исчезновение видео об «озабоченных геях» Петрове и Боширове
Рубль пошел вниз
Обвинившая Роналду в изнасиловании американка назвала сумму компенсации
Новости партнеров

Великобритания решила арестовать активы Гульнары Каримовой

Перейти в «Мою Ленту»
Гульнара Каримова

Власти Великобритании намерены арестовать находящиеся на территории страны активы старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары. Об этом сообщило Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (Serious Fraud Office, SFO).

Управление направило в Высокий суд Лондона судебный иск об изъятии в гражданском порядке объектов согласно действующему законодательству. Иск касается ряда активов, в том числе трех объектов недвижимости в Великобритании, которые, как предполагает ведомство, были приобретены с использованием доходов от коррупционных сделок в Узбекистане с участием Гульнары Каримовой и ее бывшего гражданского мужа Рустама Мадумарова.

В свою очередь, Генеральная прокуратура Узбекистана ведет переговоры с компетентными ведомствами Великобритании о возвращении стране активов, связанных с Каримовой. «В данный момент ведутся переговоры с британскими правоохранительными структурами относительно возвращения активов в рамках вступившего в законную силу судебного решения по делу Гульнары Каримовой», — приводит РИА Новости в четверг слова пресс-секретаря Генпрокуратуры Сурайё Рахмоновой.

3 октября «Радио Озодлик» (узбекистанская редакция «Радио Свобода») со ссылкой на свои источники сообщило, что Каримова покинула Узбекистан и находится в ОАЭ. Информация была получена от сотрудников аэропорта Дубая и гостиницы, которые 2 октября встречали ее. Издание опубликовало полученный от сотрудника отеля снимок, на котором запечатлен экран монитора компьютера с открытой на нем страницей внутренней системы информации о постояльцах.

Издание утверждает, что журналистам удалось связаться и с самой дочерью Ислама Каримова, однако продолжительного разговора не получилось — та положила трубку после нескольких фраз. Кроме того, в материале «Радио Озодлик» приводятся слова руководителя отдела по оказанию услуг VIP-посетителям отеля, который подтвердил информацию о том, что гостья, забронировавшая пять люксовых номеров в данной гостинице, действительно является Гульнарой Каримовой, однако это не дочь бывшего президента Узбекистана. Агентство «Фергана», проведя расследование, заявило, что информация о пребывании Каримовой в отеле в Дубае является «фейком чистой воды». Узбекистанская Генпрокуратура утверждает, что Каримова «все еще отбывает наказание в установленном порядке».

В июле 2017 года на сайте Генпрокуратуры Узбекистана появилась информация о том, что Гульнара Каримова в августе 2015 года приговорена к пяти годам лишения свободы. Суд признал ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Затем против нее было открыто новое уголовное дело, по которому Каримовой были предъявлены обвинения в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли и оказания услуг, подделке документов, легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Предыстория: Гульнара Каримова покинула Узбекистан
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Иман, где Mom? Почему Гульнара Каримова снова разгуливает по соцсетям
Гульнара Каримова покинула Узбекистан
Раскрыто местонахождение дочери Ислама Каримова
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02Сегодня

«Их надо выкорчевать!»

В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
20:34Сегодня

Получивший залп фекалий депутат схватился за оружие

15:08Сегодня

Украина продлила особый статус Донбасса на год

19:09Сегодня

Учения азербайджанской артиллерии показали на видео

Бывший СССР00:0110 сентября

«Кто на Украине не за нас, тот против нас»

Откуда взялись украинские националисты и почему они хотели воевать с Россией
15:05Сегодня

Киев рассказал о готовности к боям с российскими пограничниками в Черном море

19:36Сегодня

В Грузии назвали абсурдом заявления о биологическом оружии в лаборатории Тбилиси

18:40Сегодня

Украина предложила выдворить Россию из Совбеза ООН

Бывший СССР00:0130 сентября
Русский: Парад в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка

«Наша влада буде страшною!»

Украинские националисты устроили террор в Польше. Их благословил сам Гитлер
17:14Сегодня

Украина обвинила Венгрию в неадекватности

14:09Сегодня

На Украине одобрили «бандеровское» приветствие

18:56Сегодня

США нашли объяснение существованию ДНР и ЛНР

Россия
Юнус-Бек Евкуров и Рамзан КадыровНовые границы на Кавказе
Чечня и Ингушетия поделили землю на фоне протестов. Что происходит?
Ольга«Кто беднее, того и хватают. Как хочешь, так и живи»
Пыталась прокормить детей, но ее осудили за подработку: история матери-одиночки
«Почувствовал удар в спину, из живота вырвалось пламя»
 
«Лучше 120 дней отсидеть в колонии»
Рассказ россиянина, который не нарушил закон и провел 48 часов за решеткой
В России перестанут сажать за репосты
Путин предложил смягчить статью 282. Старые дела пересмотрят
В армии отказались от шапок-ушанок только на словах
Россиянок заставят раньше рожать
Все материалы
Мир
США и Голландия раскрыли российских шпионов
Что известно об офицерах ГРУ и их тайной работе
Россия рассказала о положительной роли С-300 в Сирии
Опубликованы фотографии высланных из Нидерландов «сотрудников ГРУ»
Солдаты Конфуция
Китай тайно проник почти во все страны. Под угрозой половина мира
В Польше построят военную базу США для защиты от России
Минобороны сочло США биологической угрозой миру
Александр Шлычков«России необходимо искать новых партнеров»
Глава Ассоциации «АСЕАН» о перспективах сотрудничества с Азией и Африкой
Все материалы
Бывший СССР
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
Русский: Парад в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка«Наша влада буде страшною!»
Украинские националисты устроили террор в Польше. Их благословил сам Гитлер
Получивший залп фекалий депутат схватился за оружие
Великобритания решила арестовать активы Гульнары Каримовой
Учения азербайджанской артиллерии показали на видео
В Грузии назвали абсурдом заявления о биологическом оружии в лаборатории Тбилиси
Все материалы
Экономика
Разбежались
Россияне хотят работать меньше — как в Европе. Почему они этого не заслужили
«Роснефть» показала энергетикам «Звезду»
Южная Корея вступится за Северную
Китай остался без американской нефти
Россиян предупредили о росте цен на все
Выпуск куриного мяса «Петелинки» потребовали остановить из-за бактерий
Запасшихся долларами россиян успокоили
Все материалы
Силовые структуры
«Они били меня шокером, кричали: сейчас будем насиловать»
Его пытки тюремщиками прогремели на всю страну. Он боится, что за ним придут
Икра престолов
В России идет война с рыбной мафией. Она прячет деликатесы в гробах и мусоре
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Бывший советник главы Росгвардии отказался доказывать его встречу с хулиганом
Силовики отомстили боевикам за убийство участкового
Появилось видео с места гибели замгенпрокурора
Россиянин застрелил соседа и убежал в лес
Все материалы
Наука и техника
Эс — как доллар
На что способен телефон за 130 тысяч рублей: обзор iPhone Xs Max
Майкл АтьяРешала
Математик представил решение «проблемы тысячелетия». Коллеги ему не верят
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
В России назвали провальное космическое оружие СССР
МиГ-29 в Сербии показали высший пилотаж
В НАСА назвали причину проблем с «Роскосмосом»
Ученые раскрыли влияние «Доширака» на организм
Все материалы
Спорт
«Побью любого без сожаления»
Русский Драго мало говорит и сильно бьет. Он подерется перед Нурмагомедовым
Глава UFC пожалел Макгрегора
Обвинившая Роналду в изнасиловании американка назвала сумму компенсации
Четырехкратный олимпийский чемпион захотел выгнать Шипулина из сборной
Названа причина отсутствия Роналду в составе сборной Португалии
Шипулин вернулся в биатлон
Убийцы королей
ЦСКА побил «Реал» в Москве, но потерял Акинфеева
Все материалы
Культура
Мое тело — их дело
Азбука любви и секса в современной литературе
«Венера»«Лучше этого едва ли что есть»
Отец русского авангарда жил и умер во Франции. В России о нем забыли
Без стыда и совести
Подчинение, интим с осьминогом и скотный рынок — что такое современное искусство
Появились фотографии «выжившего» Тупака
Создатель Ганнибала Лектера выпустит новую книгу
Хелен Миррен впервые показали в образе Екатерины II
Работавший с The Beatles звукорежиссер говорил по телефону и умер
Все материалы
Интернет и СМИ
Остин Тайс Заплатил собой
Он захотел рассказать миру правду о войне в Сирии и бесследно пропал
Слепаков объяснил исчезновение видео об «озабоченных геях» Петрове и Боширове
Представитель Павла Воли прокомментировал слухи о госпитализации комика
Защитившего Путина от «террориста» главу Росгвардии обсмеяли
Продукт распада
Россия, Украина и другие советские страны под налетом былого величия
Известный ведущий рассказал в прямом эфире о раке и ошеломил зрителей
В популярных домашних роутерах найдена опасная уязвимость
Все материалы
Ценности
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Развели по понятиям
Леопард, кислота и латекс: беспощадный тест, обнажающий вашу безвкусицу
Кровавое блюдо
Как пировал Николай Второй, пока тысячи россиян умирали на войне
Выпущено белье для победивших рак груди женщин
Назван самый дорогой люксовый бренд в мире
Британка украсила часы Rado
Продавцы раздели и побили женщину за попытку украсть штаны
Все материалы
Путешествия
Русские гонки
Девушки, казаки и болиды: что творилось на Формуле-1 в Сочи
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Страна, которой нет
Заброшенные санатории, станции и другие тайные места Абхазии
Россия оказалась в списке лидеров по числу смертельных селфи
Российские аэропорты решили переименовать
Россиянин захотел сбежать от жены в Абхазию и получил штраф
Названы перспективы предстоящей отмены виз между Россией и Китаем
Все материалы
Из жизни
Кругом обман
Она заставила людей поверить в умных крыс и загадочных морских чудовищ
Уборщица напилась и разгромила квартиру из-за забеременевшей дочери
Подростки голыми руками вырвали пса из смертельных объятий змеи
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
Роман Овсянников«Больше всего арабов интересуют русские женщины»
История россиянина о жизни в Эмиратах
Носорог укусил туриста за палец
Туристы еле унесли ноги от разъяренного слона
Все материалы
Нестареющая «акула»
Как за 43 года изменилась самая важная модель баварской марки
Премьеры Парижа – 2018. Часть 2
Американские «японцы», автомобили из Eвропы, Китая и Вьетнама. И несколько Ferrari
Все новинки Парижского автосалона
Живые фотографии со стендов главной выставки осени
Ездят сами и блещут интеллектом
Самые интересные и странные концепт-кары Парижского автосалона
Lada Granta обошла «Рио» и стала самой популярной машиной России
Lada 4x4 вновь запретили заправлять АИ-92
Американцы превратили Porsche 911 в гибрид
Все материалы
Дом
Буквы закона
Застройщиков научат русскому языку. Это грозит новым кризисом
Пошли на панель
Отличите ли вы «хрущевку» от «сталинки»? Многоэтажный тест
Только славяне
Кому сложнее всего снять квартиру в Москве
В России запустят новую дешевую ипотеку
В Москве нашли квартиру за 800 миллионов рублей
Самые дорогие улицы Москвы стали еще дороже
Квартиры подорожали в половине крупнейших городов России
Все материалы