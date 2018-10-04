Великобритания решила арестовать активы Гульнары Каримовой

Власти Великобритании намерены арестовать находящиеся на территории страны активы старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары. Об этом сообщило Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (Serious Fraud Office, SFO).

Управление направило в Высокий суд Лондона судебный иск об изъятии в гражданском порядке объектов согласно действующему законодательству. Иск касается ряда активов, в том числе трех объектов недвижимости в Великобритании, которые, как предполагает ведомство, были приобретены с использованием доходов от коррупционных сделок в Узбекистане с участием Гульнары Каримовой и ее бывшего гражданского мужа Рустама Мадумарова.

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В свою очередь, Генеральная прокуратура Узбекистана ведет переговоры с компетентными ведомствами Великобритании о возвращении стране активов, связанных с Каримовой. «В данный момент ведутся переговоры с британскими правоохранительными структурами относительно возвращения активов в рамках вступившего в законную силу судебного решения по делу Гульнары Каримовой», — приводит РИА Новости в четверг слова пресс-секретаря Генпрокуратуры Сурайё Рахмоновой.

3 октября «Радио Озодлик» (узбекистанская редакция «Радио Свобода») со ссылкой на свои источники сообщило, что Каримова покинула Узбекистан и находится в ОАЭ. Информация была получена от сотрудников аэропорта Дубая и гостиницы, которые 2 октября встречали ее. Издание опубликовало полученный от сотрудника отеля снимок, на котором запечатлен экран монитора компьютера с открытой на нем страницей внутренней системы информации о постояльцах.

Изображение: скриншот Azattyk

Издание утверждает, что журналистам удалось связаться и с самой дочерью Ислама Каримова, однако продолжительного разговора не получилось — та положила трубку после нескольких фраз. Кроме того, в материале «Радио Озодлик» приводятся слова руководителя отдела по оказанию услуг VIP-посетителям отеля, который подтвердил информацию о том, что гостья, забронировавшая пять люксовых номеров в данной гостинице, действительно является Гульнарой Каримовой, однако это не дочь бывшего президента Узбекистана. Агентство «Фергана», проведя расследование, заявило, что информация о пребывании Каримовой в отеле в Дубае является «фейком чистой воды». Узбекистанская Генпрокуратура утверждает, что Каримова «все еще отбывает наказание в установленном порядке».

В июле 2017 года на сайте Генпрокуратуры Узбекистана появилась информация о том, что Гульнара Каримова в августе 2015 года приговорена к пяти годам лишения свободы. Суд признал ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Затем против нее было открыто новое уголовное дело, по которому Каримовой были предъявлены обвинения в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли и оказания услуг, подделке документов, легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

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