Бывший СССР
 
Последние новости
«Локомотив» снова проиграл в Лиге чемпионов
Россияне массово заинтересовались Солсбери
Путин предложил новому главе Петербурга решить свою судьбу самому
Макгрегор захотел грязных фото Нурмагомедова
В России запустят новую дешевую ипотеку
Вооруженного человека спугнули у дома турецкого проповедника-«путчиста»
Умершая от рака телеведущая дала заветы живым
Россия не смогла взять в долг
Подростки забрались в чужой гараж и стали жертвами садистов-извращенцев
Новости партнеров

Гульнара Каримова покинула Узбекистан

Перейти в «Мою Ленту»
Гульнара Каримова

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара покинула страну и находится в Дубае. Об этом в среду, 3 октября, сообщает «Радио Озодлик» (узбекистанская редакция «Радио Свобода»).

Информацию о появлении Каримовой в ОАЭ изданию подтвердили сотрудники аэропорта и гостиницы, которые 2 октября встречали ее в Дубае. Один из принимавших непосредственное участие в организации поездки Каримовой в Дубай направил в редакцию «Радио Озодлик» документ, в котором указывается, что дочь экс-президента республики, зарегистрированная в одном из дорогих отелей ОАЭ в качестве VIP-гостьи, прилетела в Дубай на частном самолете 2 октября в 14:00 по местному времени.

В справке для внутреннего использования, которую вручили ответственным за встречу и обслуживание Каримовой в качестве VIP-гостьи работникам отеля (и ответственным за ее безопасность), говорится, что Каримова является старшей дочерью скончавшегося в 2016 году президента Узбекистана, а также основательницей и руководителем неправительственных организаций. К справке также приложена фотография Каримовой, на которой она изображена на фоне логотипа форума в Монако.

Указывается также, что на последнем этаже отеля (название которого «Радио Озодлик» не раскрывает) сопровождающими дочь экс-президента лицами сроком на две недели забронированы пять роскошных номеров.

Издание связалось с несколькими представителями администрации отеля, в котором расположилась Каримова. «Независимые друг от друга собеседники подтвердили нашему радио информацию о том, что Гульнара Каримова остановилась именно в этом отеле и в настоящее время отдыхает», — утверждается в материале.

«Насколько мне известно, сейчас Гульнара Каримова находится на пляже. Я не знаю, сможете ли вы связаться с ней. Но вчера, когда мы встретили госпожу Каримову, она не скрывала, что довольна нашими услугами», — сообщил один из представителей администрации пятизвездочного отеля.

Журналистам удалось дозвониться и до самой Каримовой. «Когда наш репортер спросил женщину, поднявшую трубку телефона: "Гульнара, это вы?", та ответила: "Да". Но узнав о том, кто ее беспокоит, женщина бросила трубку телефона», — отмечается в материале. Последующие попытки дозвониться до нее оказались безуспешными, а затем персонал гостиницы заявил изданию, что не может предоставить информацию относительно посетительницы под именем Гульнара Каримова.

«Радио Озодлик» связалось с руководителем отдела по оказанию услуг VIP-посетителям отеля, который подтвердил информацию о том, что гостья, забронировавшая пять люксовых номеров в данной гостинице, действительно является Гульнарой Каримовой. Однако он заявил, что эта женщина не является дочерью бывшего президента Узбекистана. «Мы отправили письмо на электронную почту наших сотрудников и предупредили их, что в справке была написана неправильная информация», — поведал он. Кроме того, VIP-гостья отеля якобы даже не является гражданкой Узбекистана и намного младше дочери Ислама Каримова.

2 октября дочь Гульнары Каримовой Иман сообщила, что ее мать, против которой в Узбекистане возбуждено уголовное дело, была отпущена домой. «Радио Озодлик», в свою очередь, со ссылкой на свои источники передавало, что дочь экс-президента была выпущена под домашний арест еще в августе. Ни Генеральная прокуратура Узбекистана, ни швейцарский адвокат Каримовой Грегуар Манжа не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

В июле 2017 года на сайте Генпрокуратуры Узбекистана появилась информация о том, что Гульнара Каримова в августе 2015 года приговорена к пяти годам лишения свободы. Суд признал ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Затем против нее было открыто новое уголовное дело, по которому Каримовой были предъявлены обвинения в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли и оказания услуг, подделке документов, легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Предыстория: Раскрыто местонахождение дочери Ислама Каримова
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Спустя день после появления сообщения о том, что Гульнара Каримова находится дома, в Дубай прилетела VIP-гостья с этим именем
Источник: Гульнара Каримова вышла из тюрьмы и находится в своем доме в Ташкенте
Раскрыто местонахождение дочери Ислама Каримова
Внучка Ислама Каримова сбежала в Великобританию
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0130 сентября
Русский: Парад в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка

«Наша влада буде страшною!»

Украинские националисты устроили террор в Польше. Их благословил сам Гитлер
19:05Сегодня

Раскрыта опасность конфет Порошенко

11:54 1 октября

МИД Венгрии обвинил Порошенко в раздувании экстремистских настроений

20:12Сегодня

Армения отказалась пускать Азербайджан в ОДКБ

Бывший СССР00:0110 сентября

«Кто на Украине не за нас, тот против нас»

Откуда взялись украинские националисты и почему они хотели воевать с Россией
17:45Сегодня

Парламент Армении отверг предложение Пашиняна провести выборы в декабре

10:54 1 октября

Украинскому журналисту сожгли дом за статью о судебной коррупции

16:51Сегодня

СБУ назвала бенефициара убийства главы ДНР

Бывший СССР00:0125 сентября

«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут»

Президент Молдавии Игорь Додон о вступлении в Евросоюз и дружбе с Путиным
18:10Сегодня

Раскрыто отношение белорусских военных к георгиевской ленте

23:3530 сентября

Порошенко поблагодарил Путина за европейскую Украину

15:03Сегодня

СБУ оценила угрозы актера Пашинина

Россия
«Почувствовал удар в спину, из живота вырвалось пламя»
 
«Лучше 120 дней отсидеть в колонии»
Рассказ россиянина, который не нарушил закон и провел 48 часов за решеткой
В России перестанут сажать за репосты
Путин предложил смягчить статью 282. Старые дела пересмотрят
Вася Ложкин «Родина слышит»«У них у всех на заставках мобильных "Родина слышит"»
Вася Ложкин об экстремизме, силовиках и дураках
Подростки забрались в чужой гараж и стали жертвами садистов-извращенцев
Сахалинская чиновница выписала себе премий на миллион рублей и пожалела
Поставщик продуктов для Росгвардии подал в суд на Навального
Все материалы
Мир
Солдаты Конфуция
Китай тайно проник почти во все страны. Под угрозой половина мира
Вооруженного человека спугнули у дома турецкого проповедника-«путчиста»
США перестали дружить с Ираном
В деле о коррупции в ЮАР нашелся российский след
На полторы тысячи российских танков нашелся покупатель
Александр Шлычков«России необходимо искать новых партнеров»
Глава Ассоциации «АСЕАН» о перспективах сотрудничества с Азией и Африкой
Испустили дух
Они живут и умирают на свалке. Раньше здесь был рай
Все материалы
Бывший СССР
Русский: Парад в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка«Наша влада буде страшною!»
Украинские националисты устроили террор в Польше. Их благословил сам Гитлер
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут»
Президент Молдавии Игорь Додон о вступлении в Евросоюз и дружбе с Путиным
Раскрыта опасность конфет Порошенко
Армения отказалась пускать Азербайджан в ОДКБ
Парламент Армении отверг предложение Пашиняна провести выборы в декабре
Красные отцы украинской нации
Большевики хотели укрепить власть на окраинах. Так появились настоящие украинцы
Все материалы
Экономика
Разбежались
Россияне хотят работать меньше — как в Европе. Почему они этого не заслужили
Алекс Ким«ASUS удовлетворит даже самого требовательного пользователя»
Тайваньский производитель нацелился на широкий круг потребителей
Покупка в два клика
Чем онлайн-ретейлеры заманивают клиентов
«Донстрой» открыл продажу квартир в онлайне
«Северный поток-2» назвали жизненно необходимым Европе
Китай обвинили в подрыве обороноспособности США
Российский олигарх потерял миллионы из-за картин
Все материалы
Силовые структуры
«Они били меня шокером, кричали: сейчас будем насиловать»
Его пытки тюремщиками прогремели на всю страну. Он боится, что за ним придут
Икра престолов
В России идет война с рыбной мафией. Она прячет деликатесы в гробах и мусоре
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В России пересмотрят дела об экстремизме в интернете
Верховный суд смягчил приговор бравшему взятки полковнику СК
Жена полковника Захарченко эмигрировала в Америку
Актера из «Глухаря» обвинили в развращении подростка
Все материалы
Наука и техника
Эс — как доллар
На что способен телефон за 130 тысяч рублей: обзор iPhone Xs Max
Майкл АтьяРешала
Математик представил решение «проблемы тысячелетия». Коллеги ему не верят
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Раскрыты возможности сирийских С-300
В России похвалились «сваривающей пилота» пушкой
Обнаружена опровергающая законы физики аномалия
Определена вероятность встречи с инопланетной цивилизацией
Все материалы
Спорт
Убийцы королей
ЦСКА побил «Реал» в Москве, но потерял Акинфеева
«Локомотив» снова проиграл в Лиге чемпионов
Макгрегор захотел грязных фото Нурмагомедова
Акинфеева наказали за удаление в матче с «Реалом»
Среди близких Роналду нашелся наркоторговец
Олимпийская чемпионка отказалась бороться за права женщин голой грудью
Роналду и обвинившая его в изнасиловании американка попали на видео
Все материалы
Культура
Без стыда и совести
Подчинение, интим с осьминогом и скотный рынок — что такое современное искусство
«Брань из глотки его никчемного деда»
О нем никто не знал больше ста лет: неизвестный текст Марка Твена
«Венера»«Лучше этого едва ли что есть»
Отец русского авангарда жил и умер во Франции. В России о нем забыли
Таинственно пропавшая китаянка из «Людей Икс» объявилась с серьезными проблемами
Работавший с The Beatles звукорежиссер говорил по телефону и умер
Звезда «Брата 2» призналась в намерении совершить самоубийство
Объявивший себя врагом государства рэпер Face внезапно отменил тур по России
Все материалы
Интернет и СМИ
Продукт распада
Россия, Украина и другие советские страны под налетом былого величия
Охранник прикинулся героем страны ради женщин и пожалел
Обвинившая певца Серова в изнасиловании модель истекла кровью во время телешоу
Самые отвратительные мемы собрали в одном месте
Instagram упал
Толстый кот превратился в атлета и снискал мировую славу
Изобретатель интернета задумал его уничтожить
Все материалы
Ценности
Кровавое блюдо
Как пировал Николай Второй, пока тысячи россиян умирали на войне
Развели по понятиям
Леопард, кислота и латекс: беспощадный тест, обнажающий вашу безвкусицу
Неделя порока
Голые тела, панталоны и кислота: что творилось на подиумах Парижа
Завуч заставил школьниц надеть прозрачные юбки из-за «пышных форм»
Раскрыта причина изменений внешности Кейт Миддлтон после каждых родов
Европейцам показали новый Porsche Macan
Меган Маркл явилась к подданным в кожаной юбке и расстегнула блузку
Все материалы
Путешествия
Русские гонки
Девушки, казаки и болиды: что творилось на Формуле-1 в Сочи
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Страна, которой нет
Заброшенные санатории, станции и другие тайные места Абхазии
Россиянин захотел сбежать от жены в Абхазию и получил штраф
Россияне массово заинтересовались Солсбери
На Украине пассажиров пинками вытолкали из поезда на Москву
Пассажирка назвала бортпроводника «ниггером» и поплатилась
Все материалы
Из жизни
Кругом обман
Она заставила людей поверить в умных крыс и загадочных морских чудовищ
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
Роман Овсянников«Больше всего арабов интересуют русские женщины»
История россиянина о жизни в Эмиратах
Игрок перепутал лотерейные билеты и разбогател
Доставщик пиццы остановил похищение женщины
Огромный крокодил сожрал собрата перед камерой
Пожирающая мозг амеба из бассейна убила купальщика
Все материалы
Все новинки Парижского автосалона
Живые фотографии со стендов главной выставки осени
Ездят сами и блещут интеллектом
Самые интересные и странные концепт-кары Парижского автосалона
Новая BMW 3-й серии во всех подробностях
Все, что известно о главной премьере баварцев в Париже, в одной галерее
Париж-2018
Прямой репортаж с Парижского автосалона
В России будут собирать крошечный кроссовер Skoda
У мотоцикла «Урал» появилась спецверсия с канистрой водки
Новый Land Rover Defender сфотографировали в серийном кузове
Все материалы
Дом
Только славяне
Кому сложнее всего снять квартиру в Москве
Пошли на панель
Отличите ли вы «хрущевку» от «сталинки»? Многоэтажный тест
По рукам
Как вычислить риелторов-мошенников
Месяц проживания в доме на Рублевке оценили в миллион рублей
Самые дорогие улицы Москвы стали еще дороже
Названы города России с самым доступным жильем
Застройщикам запретят называть жилые комплексы не по-русски
Все материалы