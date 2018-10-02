Раскрыто местонахождение дочери Ислама Каримова

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара, против которой в стране возбуждено уголовное дело, отпущена домой. На свидетельствующую об этом публикацию в Instagram Stories дочери Каримовой Иман обратило внимание агентство «Фергана».

Внучка бывшего президента сообщила в своем блоге, что «мама теперь дома». Эти слова агентство расценивает как свидетельство того, что Гульнара Каримова, находившаяся в заключении по приговору суда, была отпущена под домашний арест. Подтверждением данной информации «Фергана» пока не располагает, отмечается в материале.

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В свою очередь, представитель Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщил РИА Новости, что дочь экс-президента продолжает отбывать наказание в соответствии с приговором суда. «Гульнара Каримова отбывает наказание в установленном порядке», — заявил он, не приведя никаких деталей.

Также Иман опубликовала фотографию посадочного талона на рейс из Стамбула в Лондон. Предположительно, в британскую столицу она прибыла в субботу, 29 сентября. В Генпрокуратуре Узбекистана подтвердили отъезд внучки экс-президента, заявив, что «никаких официальных препятствий к этому не было».

Накануне «Фергана» обратила внимание на публикации в Instagram-аккаунте Иман Каримовой, в которых она сообщила о своем отъезде из Ташкента в Лондон. Пометка о том, что Каримова-младшая находится в столице Великобритании, появилась и в ее аккаунте, но точная дата прибытия в Лондон была неясна.

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Иман и Ислам Каримов — дети старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Ислам Каримов-младший в течение последних нескольких лет проживает в Лондоне, в Узбекистан его не пускают. В январе он попросил в Великобритании политического убежища. Его сестра жила в Ташкенте, практически не появляясь на публике.

В июле 2017 года на сайте Генеральной прокуратуры Узбекистана появилась информация о том, что Гульнара Каримова в августе 2015 года приговорена к пяти годам лишения свободы. Суд признал ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Затем против нее было открыто новое уголовное дело, по которому Каримовой были предъявлены обвинения в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли и оказания услуг, подделке документов, легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

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