Внук Каримова попросил убежища в Великобритании

Внук бывшего президента Узбекистана, 25-летний Ислам Каримов попросил политического убежища у правительства Великобритании. Об этом «Узбекской службе Би-би-си» сообщил его адвокат.

Он отметил, что сын ныне покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова обратился к властям Великобритании еще в декабре. Сам Каримов-младший заявил, что в жизни его матери Гульнары произошло некое важное событие.

«Это держится в строжайшем секрете. Но до меня дошли сообщения, что об этом объявят. Это уму непостижимо. Человек, находящийся в здравом уме, даже представить себе этого не может», — рассказал Каримов-младший.

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«Узбекская служба Би-би-си» отмечает, что адвокат молодого человека советовал ему просить убежище в США, но тот предпочел Великобританию.

Старший внук Каримова проживает в Лондоне с тех пор, как в Узбекистане в отношении его матери, старшей дочери бывшего президента, началось уголовное расследование. Генпрокуратура республики предъявила ей обвинения в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли и оказания услуг, подделке документов, легализации доходов, полученных от преступной деятельности. По информации прокуратуры Узбекистана, Гульнара Каримова причинила государству ущерб в размере около двух миллиардов долларов.

В августе 2017 года Каримов-младший пообещал опубликовать компромат на новое руководство страны и сообщил, что считает уголовное дело против матери сфабрикованным.

Ислам Каримов стал президентом Узбекистана в 1991 году. 27 августа 2016 года он перенес кровоизлияние в мозг и был госпитализирован. 2 сентября Каримов скончался. О том, что происходит с главой государства, в те дни поступала противоречивая информация, а представители прессы призывали узбекские власти не утаивать от граждан сведения о состоянии президента.

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