Дочь Ислама Каримова опубликовала рассказ о последних часах его жизни

Лола Каримова-Тилляева, дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, опубликовала в Facebook рассказ о последних часах жизни своего отца. Его автором является подруга женщины Акила Таирова.

«Лола позвонила мне примерно в 8 утра 2 сентября и сообщила, что наблюдается резкое ухудшение в самочувствии [Ислама Каримова], и, возможно, осталось два-три часа», — пишет Таирова. Она отметила, что именно семья первого руководителя республики настояла на огласке подробной информации о его кончине.

После звонка она приехала в больницу, у президента тогда была высокая температура, вспоминает автор. Собравшиеся вокруг главы государства родные и близкие начали читать Коран. Молитвы продолжались, пока был жив Каримов, — на протяжении 12 часов.

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«Процесс похорон был разработан семьей президента: как понесут, куда. (...) Лола с самого начала сказала, что все будет в строгом соответствии с мусульманскими канонами и, по завещанию отца, его вынесут из дома его матери и похоронят в родном Самарканде», — говорится в рассказе.

В мемуарах не упоминается Гульнара Каримова, старшая дочь первого президента Узбекистана. Сейчас она находится под арестом. Генпрокуратура республики предъявила ей обвинения в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли и оказания услуг, подделке документов, легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

Ислам Каримов стал президентом Узбекистана в 1991 году. 27 августа 2016-го он перенес кровоизлияние в мозг и был госпитализирован. 2 сентября Каримов скончался. О том, что происходит с главой государства, в те дни поступала противоречивая информация, а представители прессы призывали узбекские власти не утаивать от граждан сведения о состоянии президента.