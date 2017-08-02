Сын Гульнары Каримовой пообещал опубликовать компромат на узбекское руководство

Сын Гульнары Каримовой Ислам пообещал опубликовать компромат на членов действующего правительства Узбекистана. Об этом он сказал в интервью «Русской службе Би-би-си».

«Я не буду называть сейчас имена, но мы готовимся опубликовать большой документ с проектами каждого министра и многих людей, которые сейчас у власти [в Узбекистане] — в силовых структурах и так далее. У многих из них были состояния намного больше: там не 2 миллиарда, там 3-4 миллиарда [долларов] и так далее. Но никто об этом не говорит», — заявил Ислам Каримов.

Он добавил, что уголовное дело против матери считает сфабрикованным. «Во-первых, все заявления против нее утрированы — это всем понятно. Во-вторых, многие заявления фальсифицированы. Не было ни одного свидетеля, ни одного человека, подписанной бумаги, никаких аудио- или видеозаписей. Все основано на заявлениях людей, которых три-четыре года держали в СНБ [Службе национальной безопасности Узбекистана], выбивали из них любые подписи, любые заявления», — отметил Каримов.

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Он также продемонстрировал журналистам постановление узбекского суда, в котором говорится, что Гульнара Каримова 3 июля 2017 года заключена под стражу. При этом не уточняется, где именно она содержится.

28 июля в Генпрокуратуре Узбекистана сообщили об уголовном деле Каримовой. Ее обвинили в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли и оказания услуг, подделке документов, легализации доходов, полученных от преступной деятельности. По информации прокуратуры Узбекистана, старшая дочь бывшего президента Ислама Каримова причинила государству ущерб в размере около 2 миллиардов долларов.

Гульнара Каримова родилась в 1972 году. Занимала ряд государственных постов в Узбекистане. В 2013-м оказалась в центре коррупционного скандала, после чего была заключена под домашний арест.