Гульнара Каримова решила вернуться в узбекскую политику

Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара планирует вернуться в политику. Об этом сообщил на своей странице в Instagram ее сын Ислам Каримов.

По его словам, Каримова одобряет реформы, которые нынешний глава государства Шавкат Мирзиеев проводит в республике в последние годы, и готова их поддержать. «По инициативе нового руководства нашей страны реализуется много проектов, которые позволят Узбекистану создать прочную базу для лучшего будущего. Моя мать <...> решила сделать все возможное, с финансовой и физической точки зрения, чтобы поддержать развитие страны», — написал Каримов.

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Он отметил, что подобное решение его матери принесет Узбекистану «только пользу». «Все трудности, которые нам как семье пришлось пережить, только усиливают наше желания поддержать решение моей матери и ее стремление делать все возможное для лучшего будущего», — подчеркнул Каримов.

В октябре 2018 года Генпрокуратура страны сообщила, что Каримова продолжает отбывать наказание в соответствии с приговором суда. В то же время «Радио Озодлик» (узбекистанская редакция «Радио Свобода») сообщало, что женщина покинула страну и находится в Дубае.

В июле 2017 года на сайте Генпрокуратуры Узбекистана появилась информация о том, что Гульнара Каримова в августе 2015 года приговорена к пяти годам лишения свободы. Суд признал ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Затем против нее было открыто новое уголовное дело, по которому Каримовой были предъявлены обвинения в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли и оказания услуг, подделке документов, легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

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