Дочь первого президента Узбекистана задержали в Ташкенте

Старшую дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару задержали в Ташкенте и отправили под стражу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

Уточняется, что ей заменили ограничение свободы на лишение свободы в колонии общего режима. Власти пошли на такой шаг «в связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания».

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В декабре 2017 года Гульнару Каримову осудили на 10 годам лишения свободы, но через полгода изменили наказание на пять лет ограничения свободы. Ей запрещалось покидать жилище, а также пользоваться средствами связи, однако через несколько месяцев она начала игнорировать требования приставов. В октябре 2018 года «Радио Озодлик» (узбекистанская редакция «Радио Свобода») сообщало, что женщина покинула страну и находится в Дубае.

Гульнара Каримова проходила обвиняемой по делу об уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Затем против нее было открыто новое уголовное дело, по которому Каримовой были предъявлены обвинения в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли и оказания услуг, подделке документов, легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

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