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Президент Узбекистана назвал правление Каримова временами страха

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Шавкат Мирзиеев
Шавкат Мирзиеев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал правление своего предшественника Ислама Каримова временами страха. Об этом пишет «Газета.uz».

Мирзиеев выступил перед депутатами законодательной палаты республики. Он сказал, что сам был депутатом почти 15 лет, но тогда «времена были другие», среди парламентариев «поощрялось молчание».

«Чем тише ты был, тем лучше… Мы люди вчерашнего дня, сейчас мы назначаем новых и молодых министров, чиновников на местах. Мы здесь временно. Мы жили во времена страха», — заявил Мирзиеев.

Президент призвал депутатов активнее участвовать в реформах и не задавать министрам заранее подготовленные вопросы. Он также поблагодарил СМИ за их работу, отметив, что «многим журналисты не нравятся», но ему нравятся. По словам Мирзиеева, в Узбекистане прошли времена, когда с поднятым флагом говорили: «Есть, сделаем».

В 2018 году Мирзиеев назвал крысами прежних «хозяев» Ферганской области, разграбивших регион. Как отмечали узбекистанские СМИ, речь шла о родственниках Каримова, которые контролировали ключевые предприятиями области. Сам Мирзиеев заявил, что не будет называть имен, и добавил, что раньше никто не мог говорить о таких вещах.

Каримов был первым секретарем компартии Узбекской ССР, а затем президентом независимого Узбекистана. Его сменил на этом посту Мирзиеев, который в 1990-2004 годах был депутатом Верховного Совета и Олий Мажлиса (парламента) республики, а потом работал премьер-министром.

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