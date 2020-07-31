Усманов пожертвовал медикам Узбекистана еще 10 миллионов долларов

Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов выделил медикам Узбекистана, работающим с коронавирусными больными 100 миллиардов сумов или 10 миллионов долларов США. Об этом со ссылкой на узбекские СМИ сообщает «Интерфакс».

По данным СМИ Узбекистана, пожертвованные деньги, вместе с дополнительной суммой в 100 миллиардов сумов из государственного бюджета республики будут выделены для поощрения сотрудников скорой помощи. Согласно решению правительства, врачам выплатят по 5 миллионов сумов, среднему медицинскому персоналу — 4 миллиона сумов, водителям — 3 миллиона сумов. Официальный курс на 31 июля 2020 года — 10207,69 тысячи сумов за один доллар США.

В начале апреля сообщалось, что Усманов направил 20 миллионов долларов в фонд «Милосердие и здоровье» («Мехр-шафкат ва саломатлик») при Минздраве Узбекистана на борьбу с короанвирусом. Примерно тогда же акционеры основанного Усмановым холдинга USM решили направить 2 миллиарда рублей на нужды Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве.

По последним данным, в Узбекистане с начала пандемии выявили 23 558 зараженных коронавирусом, умерли 137 заболевших.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что по подсчетам британского издания Sunday Times, Алишер Усманов лидирует по пожертвованиям на борьбу с COVID-19.

Согласно данным издания, Усманов выделил 126 миллионов долларов США для противодействия COVID-19 в России и 25 миллионов долларов на те же цели — в Узбекистане.

Журнал Forbes также назвал Усманова лидером по объему личных пожертвований на борьбу с пандемией в мире среди россиян. По подсчетам германского издания intelliNews по состоянию на май 2020 года, объем средств, выделенных компаниями Алишера Усманова и его партнеров по бизнесу на противодействие COVID-19 в России, превысил 100 миллионов долларов. Эти суммы направлены в виде финансовых средств и в виде различных льгот. По суммарному объему пожертвований на борьбу с коронавирусом, Усманов находится в тройке мировых лидеров, наряду с Джеком Дорси и Биллом Гейтсом.

Состояние Усманова Sunday Times оценивает в 11,68 миллиарда фунтов стерлингов. На втором месте по объему пожертвований на борьбу с коронавирусом в рейтинге Sunday Times южноафриканский миллиардер Никки Оппенгеймер. Объем его пожертвований 42,9 миллиона фунтов стерлингов против 117,7 миллиона.