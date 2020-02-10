Алишер Усманов подарил Олимпийскому музею манускрипт Пьера де Кубертена

Исторический манускрипт, в котором изложено намерение возродить Олимпийские игры, был передан Олимпийскому музею в швейцарской Лозаннне, спустя почти 130 лет после его написания бароном Пьером де Кубертеном. Этот дар был сделан Алишером Усмановым, который также является президентом Международной федерации фехтования. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Международного олимпийского комитета (МОК).

На 14 страницах рукописного документа изложена речь, которую де Кубертен произнес, впервые представляя свою идею о возрождении Олимпийских игр в современном мире. Выступление с этой речью состоялось 25 ноября 1892 года в старой Сорбонне, в Париже, во время празднования пятой годовщины со дня основания Союза французских обществ атлетических видов спорта. Пьеру Кубертену тогда было всего 29 лет. Спустя два года, в том же зале, было принято официальное решение о возрождении Олимпийских игр.

«Сегодня мы стали свидетелями исторического события. Мы увидели исторический документ, рукописную речь, в которой изложены философские основы Олимпийского движения. Более того, мы наблюдали историческое возвращение этого манускрипта в Олимпийский дом, место, которому он принадлежит, — прокомментировал новость президент МОК Томас Бах. — Этот дар означает куда больше, чем просто передача рукописи Олимпийскому музею. Это уникальное событие стало возможным благодаря вашей щедрости, и оно напоминает нам о том, что миссия Олимпийских игр состоит в том, чтобы объединить страны в мирном соревновании. Именно благодаря вашей щедрости мы прикоснулись к нашей истории и смогли ощутить прямую связь с нашим отцом-основателем».

«Эта рукопись — манифест современных Олимпийских игр. Пьер де Кубертен мечтал о мире, объединенном спортом, о мире, в котором бы не было бы места конфликтам и войнам. Я считаю, что единственным местом хранения бесценной рукописи может быть только Олимпийский музей», — отметил Алишер Усманов.

Оригинальные страницы из рукописи, в которых упомянуты наиболее интересные изменения, будут выставлены в музее — и они были впервые показаны публике. Полный документ войдет в постоянную экспозицию музея.

«Это выдающееся событие для нашей семьи, и мы испытываем невероятную гордость, увидев на бумаге предсказанное моим двоюродным дедушкой и записанное его рукой. Более ста лет назад он предвидел, как спорт может изменить мир, и каким невероятным источником силы во имя добра могут быть Олимпийские игры не только в его время, но и в будущем, —подчеркнула президент Ассоциации семьи Пьера де Кубертена Александра де Навасель де Кубертен. — Это очень радостный и волнующий момент, увидеть возвращение Олимпийского манифеста в лоно Олимпийского движения, в Олимпийский музей, где его могут увидеть миллионы почитателей со всего мира. Все члены семьи Пьера де Кубертена, и я в их числе, верим, что только МОК сможет сохранить и продолжить работу нашего предка, и он пользуется нашим полным доверием».