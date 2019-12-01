В России рассказали о подготовке фехтовальщиков к Играм в Токио

Во время Олимпиады в РИО в 2016 году все были удивлены зрелищностью выступлений российских вехтовальщиков. Об этом заявил президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов, передает «Вести.ru».

По его словам, Россия попытается удивить и на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. «Наши специалисты уже работают над разработкой дизайна», — отметил он.

В каком статусе на Олимпиаду поедут российские спортсмены, пока неизвестно. «WADA продолжает пугать санкциями, но на медали в фехтовании наша сборная претендует, судя по тому, как складывался этот год», — говорится в сообщении телеканала.

На Олимпиаде в Токио впервые будут представлены все 12 дисциплин, раньше их было 10. По словам главы МОК Томаса Баха, это огромный шанс для фехтования. «Мы приняли это решение радостно. Фехтование превращается в глобальный вид спорта», — сказал он.

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