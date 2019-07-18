Усманов и Бах дали старт предолимпийскому чемпионату мира по фехтованию

Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов и глава Международного олимпийского комитета (МОК), олимпийский чемпион 1976 года в командной рапире Томас Бах дали старт предолимпийскому, рейтинговому чемпионату мира по фехтованию в Будапеште. Об этом сообщает ТАСС.

«Этот чемпионат для нас особенный: во-первых, он последний перед Олимпийскими играми в Токио, во-вторых, он собрал рекордное количество спортсменов и участников. Это значит, что наш любимый вид спорта продолжает развиваться, становится все более популярным», — сказал Усманов в своей приветственной речи.

Он также поблагодарил президента Федерации фехтования Венгрии Жолту Чампа, главу оргкомитета турнира Иштвана Стаича, а также министра спорта Венгрии Тюнде Сабо за организацию турнира.

Чемпионат мира завершится 23 июля.

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