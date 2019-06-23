Сборная России с отрывом выиграла общекомандный зачет ЧЕ по фехтованию

Сборная России заняла первое место общекомандного зачета чемпионата Европы по фехтованию, который завершился в Дюссельдорфе. Об этом сообщается на сайте Федерации фехтования России.

На счету российской команды четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

Одну из золотых медалей завоевал саблист Вениамин Решетников, выигравший личное первенство. В командном турнире чемпионами стали женские сборные по рапире и сабле, а также мужская команда по шпаге. Серебряные медали в копилку сборной принесли рапиристка Инна Дериглазова, саблист Камиль Ибрагимов и женская команда по шпаге. Бронзой отметились рапирист Алексей Черемисинов и саблистка Софья Великая.

Вслед за российской сборной в общекомандном зачете расположились сборные Италии и Франции, завоевавшие только по две золотые медали, далее — команды Германии, Израиля, Польши и Украины.

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