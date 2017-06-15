Российская шпажистка Колобова завоевала золото на чемпионате Европы

Российская шпажистка Виолетта Колобова выиграла золотую медаль чемпионата Европы по фехтованию, проходящего в Тбилиси. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Это первое золото сборной России на континентальном первенстве-2017.

В финальном поединке Колобова со счетом 15:10 победила немку Александру Ндоло. Бронзовые медали завоевали представительница Эстонии Юлия Беляева и венгерка Эмеше Сас.

Колобова стала трехкратной чемпионкой Европы. 25-летняя россиянка дважды выигрывала мировое первенство, завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и две серебряные медали чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы по фехтованию проходит в Тбилиси с 12 по 17 июня.