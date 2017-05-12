Медведев задумался о возрождении производства шпаг и рапир

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею возрождения на территории страны производства рапир и шпаг для фехтования. Слова главы правительства приводит в пятницу, 12 мая, ТАСС.

Медведев провел встречу с представителями сборных команд России на площадке учебно-тренировочного центра «Новогорск». Одна из спортсменок отметила, что в советское время отечественные рапиры и шпаги для фехтования были лучшими в мире, а в настоящий момент инвентарь закупается за рубежом.

На ее предложение возродить производство премьер-министр отметил, что это, «конечно, возможно». «Только для этого нужно качественно выпускать», — подчеркнул Медведев.

На Олимпийских играх-2016 российские фехтовальщики выиграли общий зачет, завоевав семь комплектов наград — четыре золотые (мужская командная рапира, женская командная сабля, Инна Дериглазова — рапира, Яна Егорян — сабля), одну серебряную (Софья Великая — сабля) и две бронзовые (Тимур Сафин — шпага, женская командная шпага).