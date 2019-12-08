Усманов заступился за «чистых» российских атлетов перед WADA

Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов обратился к руководству Всемирного антидопингового агентства (WADA) в открытом письме, в котором вступился за атлетов, не применявших запрещенные препараты. Об этом сообщает ТАСС.

«Беспощадная борьба с допингом не должна превращаться в линчевание и применение новых санкций за одно и то же нарушение», — убежден Усманов. Он подчеркнул, что считает необходимым защитить права «чистых» спортсменов, и назвал дискриминацией лишение возможности выступать под флагом своей страны.

Копия письма Усманова направлена президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. Функционер подчеркнул, что понимает сложность вопроса, который стоит перед исполкомом WADA, и поддерживает серьезные санкции против нарушителей антидопинговых правил.

7 декабря возможные санкции в отношении отечественных спортсменов прокомментировали в Олимпийском комитете России. Президент организации Станислав Поздняков заявил, что российские атлеты смогут выступить на Олимпиаде в составе сборной ОКР.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал лишить Россию права принимать международные турниры и участвовать в таковых на четыре года. Ожидается, что решение по данному вопросу исполком агентства примет уже 9 декабря. Возможные санкции грозят российской стороне из-за несоответствия между данными Московской антидопинговой лаборатории и информацией, имевшейся в расположении экспертов WADA.

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