В Британии призвали отстранить всех российских спортсменов

Комиссия Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) призвала исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить всех российских спортсменов от соревнований. Об этом сообщается на сайте организации.
В UKAD посчитали, что выдвинутых WADA санкций в отношении России недостаточно. В заявлении говорится, что искоренение подобного мошенничества поможет восстановлению спорта. «Из-за российского допингового скандала многие спортсмены из других стран не получили свои медали или потеряли возможность постоять на пьедестале почета», — отметили в организации.
27 ноября Антидопинговое агентство США (USADA) потребовало отлучить Россию от Олимпиад на четыре года. В США посчитали, что таким образом будет возможно отстоять ценности олимпийского движения.
25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал лишить Россию участия в международных турнирах сроком на четыре года, а также запретить российской стороне принимать турниры. В Международном олимпийском комитете (МОК) поддержали подобные санкции. При этом в организации посчитали, что «чистые» спортсмены должны участвовать в соревнованиях.
Решение по российскому вопросу исполком WADA должен принять 9 декабря.