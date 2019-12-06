В Британии призвали отстранить всех российских спортсменов

Комиссия Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) призвала исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить всех российских спортсменов от соревнований. Об этом сообщается на сайте организации.

В UKAD посчитали, что выдвинутых WADA санкций в отношении России недостаточно. В заявлении говорится, что искоренение подобного мошенничества поможет восстановлению спорта. «Из-за российского допингового скандала многие спортсмены из других стран не получили свои медали или потеряли возможность постоять на пьедестале почета», — отметили в организации.

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27 ноября Антидопинговое агентство США (USADA) потребовало отлучить Россию от Олимпиад на четыре года. В США посчитали, что таким образом будет возможно отстоять ценности олимпийского движения.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал лишить Россию участия в международных турнирах сроком на четыре года, а также запретить российской стороне принимать турниры. В Международном олимпийском комитете (МОК) поддержали подобные санкции. При этом в организации посчитали, что «чистые» спортсмены должны участвовать в соревнованиях.

Решение по российскому вопросу исполком WADA должен принять 9 декабря.

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