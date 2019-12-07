Россия нашла способ попасть на Олимпиаду вопреки WADA

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Станислав Поздняков
Станислав Поздняков

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал возможные санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российские спортсмены будут представлять команду ОКР на Играх в Токио в 2020 году, так как сама организация не подпадает под санкции со стороны WADA, и таким способом обойдут ограничения. «Мы готовы предоставить все возможности для международных федераций для дополнительного тестирования всех атлетов в преддверии Игр», — заверил Поздняков.

25 ноября сообщалось, что комитет по соответствию WADA выступил с рекомендацией лишить Россию участия в международных стартах сроком на четыре года, а также запретить российской стороне принимать турниры. В Международном олимпийском комитете (МОК) поддержали вероятные санкции. При этом в организации отметили, что мера не должна коснуться «чистых» спортсменов.

Ожидается, что исполком WADA примет решение по данному вопросу 9 декабря. На Олимпийских играх в Пхенчхане российские спортсмены выступали как «олимпийские атлеты из России».

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