Объявлено о возросшем числе пойманных на допинге россиян

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, что число пойманных на возможных нарушениях антидопинговых правил россиян в 2019 году возросло. Ее слова приводит ТАСС.

Отмечается, что за 11 месяцев 2019 года было выявлено 179 случаев нарушений, в то время как за весь 2018-й это число достигло 146. Пахноцкая также привела цифры за пять месяцев этого года: в июле было обнаружено 49 случаев нарушений, в августе — 10, в сентябре — 4, в октябре — 8, в ноябре — 6.

Материалы по теме WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады Стране грозит запрет на участие во всех международных соревнованиях на четыре года

25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года и запретить стране принимать международные соревнования. Позиция была обозначена на фоне манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. Решение по российскому вопросу исполком WADA должен принять 9 декабря.

О несоответствии данных экспертов WADA и информации, полученной ими из Московской антидопинговой лаборатории, стало известно в сентябре. Тогда же заговорили об угрозе лишения России возможности участвовать в Олимпиаде в Токио. Передача данных из московской лаборатории была одним из условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!