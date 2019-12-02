Глава РУСАДА назвал способ избежать роковых последствий допингового скандала

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус назвал способ избежать санкций от Всемирного антидопингового агентства (WADA). Его слова приводятся на сайте «Эхо Москвы».

Ганус посчитал, что необходимо найти виновных, предоставить результаты расследования и корректные данные Московской антидопинговой лаборатории. По его мнению, в этом случае Россия сможет избежать «роковых последствий».

25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Если рекомендация будет одобрена, российские спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх 2020 года только в нейтральном статусе. Кроме того, России могут запретить принимать международные соревнования.

Решение по российскому вопросу исполком WADA должен принять 9 декабря.

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