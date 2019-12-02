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Призерка чемпионата мира пожаловалась на пропаганду допинга в России

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Наталья Сорокина
Наталья Сорокина

Призерка чемпионата мира по биатлону Наталья Сорокина высказалась о допинговом скандале в российском спорте. Ее слова приводит News.ru

Сорокина заявила, что российский спорт находится в состоянии, когда сложно что-то скрывать. «У нас идет пропаганда допинга. Люди думают, что вот он примет и потом жить хорошо будет, трудоустроится на какие-то посты. Мы своим отношением показываем, что ничего за этот допинг у нас не будет», — отметила она.

Экс-биатлонистка посчитала, что нужно бороться с допингом. «Мы должны очиститься хотя бы сами перед собой. Иногда надо пожертвовать чем-то, чтобы наше следующее поколение стало лучше», — подытожила она.

25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвал отстранить Россию от участия в международных турнирах на четыре года и запретить стране принимать международные соревнования. Рекомендация была озвучена на фоне манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Решение по российскому вопросу исполком WADA должен принять 9 декабря.

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