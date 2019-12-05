МОК признал решающую роль WADA в вопросе о судьбе России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация будет обязана принять решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о судьбе российского спорта. Его слова приводит «Р-Спорт».

Бах указал на то, что МОК подписал стандарт по соответствию WADA. В связи с этим решение, которое исполком агентства примет 9 декабря, для комитета носит обязательный, а не рекомендательный характер.

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25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных турнирах на четыре года и запретить стране принимать международные соревнования. Позиция была обозначена на фоне манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

О несоответствии данных экспертов WADA и информации, полученной ими из Московской антидопинговой лаборатории, стало известно в сентябре. Тогда же заговорили об угрозе лишения России возможности участвовать в Олимпиаде в Токио.

Решение по российскому вопросу исполком WADA должен принять 9 декабря.

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