Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса

Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times.

По словам бизнесмена, он намерен отдать свои акции семье и топ-менеджерам. При этом родным он пожелал бы отдать одну половину, а вторую — тем сотрудникам, которые, по его мнению, этого заслуживают, передает РИА Новости.

Усманов также добавил, что в процессе преемственности его бизнеса «примут участие» все, кто занимает высокие позиции.

«Такова моя природа. Если у вас есть что-то, полученное от судьбы, вы должны поделиться этим», — заключил бизнесмен.

Алишер Усманов занимает 9 место в рейтинге самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивается в 12,6 миллиардов долларов.

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