Акционеры USM направят два миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом в России

Акционеры холдинга USM решили безвозмездно предоставить два миллиарда рублей на нужды оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 6 апреля.

Предполагается, что в первую очередь выделенные средства направят на закупку средств защиты для медицинских работников и волонтеров, их транспортное обеспечение, а также на материальную поддержку медицинского персонала и лиц, которые занимаются мероприятиями по оказанию помощи и лечения пострадавших от коронавируса. При этом штаб может корректировать эти направления в зависимости от своих нужд.

«Помимо финансовой поддержки штабу, компаниями нашего холдинга принимаются необходимые меры по обеспечению стабильной и бесперебойной работы предприятий и защиты их сотрудников. Действия, предпринимаемые сегодня USM, станут нашим вкладом в огромную работу, проводимую руководством страны, медицинскими учреждениями и всеми причастными службами для скорейшей победы над вирусом. Уверен, вместе мы пройдем через эти испытания», — приводятся в сообщении слова основателя USM Алишера Усманова.

USM — диверсифицированная холдинговая российская компания, владеющая и управляющая активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций, технологий и интернета. В число активов Группы входят такие лидирующие отраслевые игроки, как «Металлоинвест», «МегаФон», «Байкальская горная компания». USM является акционером лидера российского интернет-рынка Mail.ru Group. Основные акционеры — Алишер Усманов, Владимир Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский.

В России с начала эпидемии коронавируса выявлено 6343 случая заражения в 80 регионах. За все время зарегистрировано 47 летальных исходов, два пациента скончались за последние сутки; 406 человек выздоровели.

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