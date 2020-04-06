В России приостановили диспансеризацию

В условиях угрозы распространения коронавируса в России приостанавливается диспансеризация. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Получение медицинской помощи в стационарных условиях и условиях дневного стационара в плановой форме возможно по направлению врача.
Помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы оказывается в полном объеме, следует из документа.
Постановление действует до конца декабря текущего года.
Всего в России с начала эпидемии зарегистрировано 6343 случая заражения коронавирусом, пациенты есть в 80 регионах. За все время зарегистрировано 47 летальных исходов, двое пациентов скончались за последние сутки. 406 человек выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения