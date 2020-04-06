В России приостановили диспансеризацию

В условиях угрозы распространения коронавируса в России приостанавливается диспансеризация. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Получение медицинской помощи в стационарных условиях и условиях дневного стационара в плановой форме возможно по направлению врача.

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Помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы оказывается в полном объеме, следует из документа.

Постановление действует до конца декабря текущего года.

Всего в России с начала эпидемии зарегистрировано 6343 случая заражения коронавирусом, пациенты есть в 80 регионах. За все время зарегистрировано 47 летальных исходов, двое пациентов скончались за последние сутки. 406 человек выздоровели.

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