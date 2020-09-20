Вице-премьер Узбекистана умер от осложнений из-за коронавируса

Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом РИА Новости сообщили в оперативном штабе при правительстве страны.

«Уктам Исаевич Барноев скончался сегодня в возрасте 56 лет от осложнений, вызванных коронавирусом», — заявил представитель оперштаба.

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О госпитализации Барноева стало известно в конце июля. Позже сообщалось, что вице-премьер лечился в Германии. От коронавируса также скончался замминистра финансов Узбекистана Еркин Турсунов.

В правительстве Уктам Барноев курировал аграрный и продовольственный сектор в Узбекистане. Ранее он возглавлял Бухарскую область.

Первый случай коронавируса в Узбекистане был выявлен 15 марта. По последним данным, число зараженных с начала пандемии в стране превысило 51 тысячу. Умерли 429 пациентов, более 47 тысяч выздоровели. В августе число выявляемых случаев заражения снизилось, но в сентябре динамика снова выросла.