В Казахстане боровшийся с пандемией коронавируса чиновник умер от коронавируса

Замминистра обороны Казахстана генерал-майор Бакыт Курманбаев, боровшийся с пандемией коронавируса в стране, умер от COVID-19. Об этом сообщает «Радио Азаттык».

49-летний чиновник «с первых дней борьбы с пандемией активно занимался организацией и обеспечением мероприятий по противодействию распространения инфекции», сообщили в пресс-службе министерства. У Курманбаева остались жена и двое детей.

По последним данным, в Казахстане было выявлено 61 755 случаев коронавируса. Выздоровели почти 36 тысяч пациентов, скончались 375. В стране в начале июля вернули жесткие карантинные ограничения, они будут действовать до 2 августа. В понедельник, 13 июля, в Казахстане прошла минута молчания в память о жертвах пандемии.

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