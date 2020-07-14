Казахстан продлил жесткий карантин до 2 августа

Власти Казахстана решили продлить жесткие карантинные меры, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, до 2 августа. Об этом на своей странице в Facebook пишет пресс-служба премьер-министра Аскара Мамина.

«Для дальнейшей стабилизации эпидемиологической обстановки принято решение о продлении ограничительных мер в республике еще на две недели — с 20 июля по 2 августа», — говорится в сообщении.

По данным Министерства здравоохранения Казахстана, общее число выявленных случаев коронавируса в стране превысило 61 тысячу, более 35 тысяч пациентов излечились. За первое полугодие 2020 года было зарегистрировано почти 100 тысяч случаев пневмонии, из них за первую неделю июля — свыше 55 тысяч. По сравнению с прошлым годом данный показатель вырос на 55,4 процента.

11 июля министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что сейчас в Казахстане разворачиваются резервные койки. У половины всех пациентов с пневмонией — отрицательный тест на коронавирус. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал сложившуюся ситуацию чрезвычайной.

С 5 июля в Казахстане введен двухнедельный жесткий карантин. В стране приостановили автобусное сообщение между регионами, работа общественного транспорта в городах ограничена. Запрещены массовые мероприятия, деятельность крытых рынков, салонов красоты, кинотеатров, религиозных объектов.

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