В Казахстане провели минуту молчания в память о жертвах коронавируса

В Казахстане провели минуту молчания в память о жертвах пандемии коронавируса, передает «Sputnik Казахстан».

Президент Касым-Жомарт Токаев и должностные лица собрались перед резиденцией главы государства, чтобы почтить память погибших. В церемонии участвовали государственный секретарь, глава администрации президента, секретарь Совбеза, начальник канцелярии президента и министр здравоохранения. Минута молчания транслировалась в прямом эфире телеканалов.

13 июля объявлено днем общенационального траура по жертвам пандемии. В Казахстане приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.

С начала пандемии в стране выявили почти 60 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 34 тысяч пациентов выздоровели, умерли 375 человек. Кроме того, в июне 2020 года 628 человек в Казахстане скончались от пневмонии.

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