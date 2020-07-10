Китай предупредил своих граждан о новой неизвестной пневмонии в Казахстане

Китай предупредил своих граждан о якобы новой неизвестной пневмонии в Казахстане. Об этом говорится на сайте посольства.

Посольство ссылается на данные СМИ и утверждает, что с середины июня заболеваемость еще не исследованной пневмонией в трех областях Казахстана (Атырауская, Актюбинская и Шымкентская) резко выросла. При этом подчеркивается, что смертность от якобы нового заболевания намного выше, чем от COVID-19. Дипломаты также утверждают, что на данный момент инфицированы почти 500 человек, а состояние более 30 — критическое. Пекин призвал своих граждан принять все необходимые меры предосторожности и избегать людных мест.

При этом Минздрав Казахстана ранее опроверг информацию китайских СМИ о случаях неизвестной пневмонии.

8 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал сограждан не поддаваться панике из-за пандемии коронавируса, чтобы не вызывать ажиотажный спрос на лекарства.

С 5 июля в Казахстане введен двухнедельный жесткий карантин. Приостановлено автобусное сообщение между регионами, запрещены массовые мероприятия, работа крытых рынков, салонов красоты, кинотеатров, религиозных объектов. В стране подтверждено более 55 тысячи случаев коронавируса. Группа российских врачей отправилась в Нур-Султан для оказания помощи казахстанским коллегам в борьбе с коронавирусом.

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