Российские врачи прибыли в Казахстан бороться с коронавирусом

Группа российских врачей прибыла в Нур-Султан для оказания помощи казахстанским коллегам в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

«В рамках совместных мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19 и договоренностей премьер-министра Казахстана Аскара Мамина с председателем правительства России Михаилом Мишустиным специальным рейсом МЧС России 6 июля текущего года в город Нур-Султан прибыла группа врачей министерства здравоохранения и Роспотребнадзора России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в группу из 32 человек вошли эпидемиологи, вирусологи и врачи других профильных направлений.

МИД Казахстана выразил признательность российскому правительству и дружественному народу за оказание поддержки в борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее Аскар Мамин провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным. Москва выразила готовность оказать гуманитарную помощь Нур-Султану в виде медикаментов и тест-систем с расходными материалами, а также направить в республику специалистов для создания временных инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий.

С 5 июля в Казахстане введен двухнедельный жесткий карантин. В стране приостановили автобусное сообщение между регионами, работа общественного транспорта в городах ограничена. Запрещены массовые мероприятия, деятельность крытых рынков, салонов красоты, кинотеатров, религиозных объектов. По последним данным, в Казахстане заразились коронавирусом более 48 тысяч человек, умерли 188 пациентов.

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