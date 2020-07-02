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Казахстан с 5 июля введет двухнедельный жесткий карантин

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Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

Власти Казахстана с 5 июля введут в стране двухнедельных жесткий карантин для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом в четверг, 2 июля, сообщает Tengrinews.kz.

В стране приостановят автобусное сообщение между регионами, работа общественного транспорта в городах будет ограничена. Вводится запрет на массовые мероприятия, деятельность крытых рынков, салонов красоты, кинотеатров, религиозных объектов и других.

Планируется запретить гражданам ходить по улицам, паркам и скверам в количестве более трех человек, а также ограничить передвижение лиц старше 65 лет. Не менее 80 процентов сотрудников должны работать дистанционно.

29 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил чиновникам разработать предложения по введению жесткого карантина. Он раскритиковал чиновников за невыполнение поставленных задач по борьбе с коронавирусом и сравнил ситуацию с войной. «Мы, по сути, находимся на войне, где действуют совсем другие правила. Это не фестивали и форумы проводить. Требуется совершенно иной стиль управления, по-настоящему антикризисный», — заявил Токаев.

По последним данным, в Казахстане заразились коронавирусом более 45,5 тысячи человек, умерли 188 человек.

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