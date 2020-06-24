Вокруг крупных городов Казахстана возвели блокпосты из-за коронавируса

Вокруг ряда крупных городов Казахстана возвели блокпосты, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, блокпосты появились на въездах и выездах из городов Кокшетау и Степногорск Акмолинской области, рассказала главный санврач региона Айнагуль Мусина. «В города могут заезжать только определенные категории лиц», — подчеркнула она.

С 22:00 до 06:00 местного времени вводится запрет на передвижение жителей и автотранспорта по территории данных городов. Кроме того, запрещено проведение мероприятий, приостанавливается работа развлекательных центров, кинотеатров и других объектов с массовым скоплением людей. Прекращена плановая госпитализация, скрининги и профилактический осмотр.

Без крайней необходимости людям старше 65 лет запрещено выходить из дома.

По последним данным, в Казахстане выявлено 18 765 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 11 585, умерло 134.

19 июня стало известно, что коронавирусом заразился первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Позже его пресс-секретарь рассказал, что 79-летний Назарбаев чувствует себя хорошо, врачи не высказывают беспокойства о его здоровье.

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