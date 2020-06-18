Вице-премьер Казахстана заразился коронавирусом

Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В своем посте 57-летний Тугжанов отметил, что ему не удалось защитить себя от инфекции, несмотря на все старания. Сейчас политик находится на самоизоляции, соблюдая все предписания медиков. Заболевание у него протекает бессимптомно.

Также вице-премьер Казахстана обратился к гражданам страны с просьбой соблюдать необходимые меры безопасности — мыть руки, носить маски, пользоваться антисептиками и следовать правилам гигиены.

Ранее стало известно, что коронавирус выявлен у бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он продолжает работать удаленно, соблюдая самоизоляцию. Также с диагнозом COVID-19 был госпитализирован министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Казахстане достигло 15 542 человек, выздоровели 9 902 пациента, скончались — 97.

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