Президент Казахстана призвал готовиться к новой вспышке коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал готовиться к новой вспышке коронавируса в стране, передает NUR.KZ.

Токаев заявил, что из-за непоследовательных реформ в Казахстане ослабли службы санитарно-эпидемиологического надзора и системы инфекционного контроля. Он сообщил, что полномочия главного санитарного врача будут расширены. До конца года правительство должно разработать закон о биологической безопасности.

По последним данным, в Казахстане были зафиксированы 4669 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 4613 пациентов, скончались 37.

Ранее главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова объяснила причины низкой смертности от коронавируса в республике по сравнению с другими странами.

В стране начали испытывать вакцину против коронавируса.

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