В Казахстане объяснили низкую смертность от коронавируса

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова объяснила причины низкой смертности от коронавируса в республике по сравнению с другими странами. Об этом в среду, 20 мая, сообщает NUR.KZ.

По словам Есмагамбетовой, вспышка коронавируса в Казахстане случилась позже, чем во всем мире. В других странах она пришлась на февраль, в Казахстане же первый случай заражения выявили только в середине марта.

Эта отсрочка, по словам главного санитарного врача, позволила государству подготовить медиков и больницы. Кроме того, в Казахстане запустили массовое тестирование в группах риска, которое дает возможность выявлять бессимптомно болеющих людей и, следовательно, начинать лечение до начала осложнений.

По последним данным, в Казахстане на почти 7 000 зараженных коронавирусом приходится 35 умерших. Это летальные случаи, причину которых комиссия определила именно как коронавирус. Смертей пациентов, у которых коронавирус был не основным, а сопутствующим заболеванием, официально не зарегистрировано.

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