Казахстан начал испытывать вакцину против коронавируса

Казахстанские ученые начали доклинические испытания разрабатываемой ими вакцины против коронавируса. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает NUR.KZ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала разработку ученых и опубликовала ее на своем ресурсе в перечне вакцинных кандидатов.

Над вакциной работают сотрудники НИИ проблем биологической безопасности. Она создана на основе штамма вируса, который выделили у заразившихся казахстанцев.

По данным на 18 мая, в Казахстане выявлены 6440 случаев заражения коронавирусом. Половина пациентов выздоровели. В Алма-Ате, где зафиксировано наибольшее число инфицированных, на следующей неделе планируют открыть торговые центры, рестораны и гостиницы.

По всему миру коронавирусом заразились свыше 4,7 миллиона человек. Жертвами COVID-19 стали 315 тысяч пациентов, выздоровели около двух миллионов человек.

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