В Казахстане продлили режим чрезвычайного положения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении до 11 мая режима чрезвычайного положения (ЧП), введенного из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте главы государства.
По его словам, данное решение принято на основании предложения экспертов и продиктовано «нынешней сложной реальностью». Токаев напомнил, что главная задача сейчас — не допустить негативного сценария в стране.
«В то же время государственная комиссия по обеспечению режима ЧП готова пойти на смягчение карантинного режима прежде всего в областях и городах, где ситуация с распространением вируса находится под контролем», — заявил президент, пообещав, что вскоре будет определен перечень организаций, которые начнут работать во всех регионах страны.
Токаев призвал казахстанцев с пониманием отнестись к ограничительным мерам. Он подчеркнул, что «нужно потерпеть»: «Теплая погода и усталость от карантина не должны стать причиной безответственности. Нарушения карантинного режима могут кратно увеличить количество жертв коронавируса».
21 апреля сообщалось, что правительство Казахстана начало постепенно снимать ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Режим ЧП был введен 16 марта. Особенно жесткие ограничения действуют в трех крупнейших городах — Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.
По последним данным, в Казахстане коронавирусом заразились 2780 человек, 25 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире достигло почти трех миллионов человек; 207 тысяч скончались, 881 тысяча излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения