Казахстан начал смягчать карантин

Власти Казахстана начали постепенно снимать ограничительные меры, введенные для противодействия распространению коронавируса. Об этом заявил премьер-министр республики Аскар Мамин, передает «Sputnik Казахстан».

«С 20 апреля в Нур-Султане и Алма-Ате смягчен карантинный режим, возобновлена деятельность промышленных предприятий в строительной отрасли и некоторых видов услуг. (...) В зависимости от эпидемиологической ситуации мы и далее продолжим постепенно смягчать режим карантина, разрешая работу другим предприятиям и субъектам бизнеса», — заявил глава правительства.

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Мамин подчеркнул, что такая же работа будет проводиться и по другим регионам республики. При этом одним из условий снятия карантинных мер он назвал строгое соблюдение гражданами санитарно-эпидемиологической безопасности.

Режим чрезвычайного положения в Казахстане был введен 16 марта. Особенно жесткие ограничения действуют в трех крупнейших городах — Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте, где гражданам запрещено выходить на улицу без необходимости, закрыты въезды и выезды.

По последним данным, в Казахстане коронавирусом заразились 1949 человек, 19 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,4 миллиона человек; 170 тысяч скончались, 652 тысячи излечились.

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