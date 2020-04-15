Глава казахстанского города лично вышел ловить нарушителей карантина

Аким (глава) казахстанского города Талдыкоргана лично провел рейд по выявлению лиц, которые нарушают правила карантина и эпидемиологической безопасности. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».
Галымжан Абдраимов вышел ловить нарушителей в сопровождении сотрудника милиции в местах скопления торговых точек и возле остановок общественного транспорта. Судя по видеозаписям, распространенным в сети, на улицах Талдыкоргана достаточно многолюдно, несмотря на объявленный в Казахстане режим чрезвычайного положения (ЧП).
Среди нарушителей оказались не только прохожие, но и водители автобусов, которые вышли на работу без перчаток. Абдраимов отчитывал их за беспечность.
Ранее сообщалось, что главврача Центральной городской клинической больницы Алма-Аты, закрытой на карантин, уволили из-за массового заражения работников коронавирусом.
Режим ЧП в Казахстане ввели 15 марта. Особенно жесткие ограничения действуют в трех крупнейших городах — Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте, где гражданам запрещено выходить на улицу без необходимости, закрыты въезды и выезды. По последним данным, в республике зафиксировано 1275 случаев COVID-2019, умерли 15 больных.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения