Московский цирк застрял в Караганде без денег на корм

Животных Московского цирка не могут вывезти из Казахстана из-за режима чрезвычайного положения (ЧП) и отсутствия средств. С ними остались сотрудники, сообщает портал ekaraganda.kz.
Труппа прибыла в Караганду еще в конце февраля и собиралась дать несколько представлений в марте, однако застряла там после того, как власти Казахстана экстренно ввели режим ЧП. «Мы остались здесь, как и многие думали, что карантин скоро снимут, однако этого пока не произошло», — объяснил директор цирка Александр Попов.
По его словам, местный цирк вошел в положение и разрешил разместить артистов и животных у себя — вместе с людьми прибыли пять медведей, обезьяны, еноты, собаки. Труппа регулярно репетирует выступления, а состояние здоровья зверей контролирует ветеринар.
Однако из-за срыва представлений артисты остались без денег, в том числе и на корм, запасы которого заканчиваются. Попов отметил, что артисты отказались воспользоваться предложением посольства России вывезти их из Караганды, так как не хотят бросать животных.
В Казахстане с 15 марта действует режим ЧП. Особенно жесткие ограничения действуют в трех крупнейших городах — Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте, где гражданам запрещено выходить на улицу без необходимости, закрыты въезды и выезды. По последним данным, в республике зафиксировано 1275 случаев COVID-2019, умерли 15 больных.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения