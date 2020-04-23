Президент Казахстана высказался о сроках окончания карантина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о возможных сроках окончания карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает Nur.kz.

«Во всяком случае, до конца нынешнего месяца мы будем держать этот карантин, а дальше подумаем», — заявил Токаев во время посещения модульной инфекционной больницы в Нур-Султане.

Он отметил, что Казахстан одним из первых на постсоветском пространстве «принял необходимые меры» против коронавируса. «Я понимаю, что гражданам не совсем удобно соблюдать карантин, но другого пути нет», — заверил Токаев.

Глава государства поблагодарил врачей за их работу и попросил «быть начеку и, прежде всего, беречь самих себя». «Вы на переднем фланге фронта борьбы против пандемии. Мы очень благодарны вам», — сказал Токаев.

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что власти намерены постепенно смягчать карантинные ограничения. По последним данным, в стране заразились коронавирусом 2190 человек, 20 пациентов скончались.

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