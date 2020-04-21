Казахстанцы устроили под открытым небом массовую дискотеку на карантине

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Массовую дискотеку под открытым небом во время карантина устроили жители в жилом массиве Майкудук в Караганде. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

Видео дискотеки среди жилых домов появилось в Instagram-аккаунте местного Пятого канала. Повеселиться в разгар пандемии коронавируса решили десятки казахстанцев, в том числе родители с детьми.

Полицейские изучили видео и установили, кто поставил музыку и организовал танцы. Нарушителям режима чрезвычайного положения (ЧП), грозит штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (около 60 долларов США) или административный арест до 15 суток.

В департаменте полиции Карагандинской области подчеркнули, что будут и впредь выявлять семейные торжества и дискотеки по соцсетям и штрафовать за них.

Ранее 21 апреля сообщалось, что правительство Казахстана начало постепенно снимать ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом. С 20 апреля в Нур-Султане и Алма-Ате смягчен карантинный режим, возобновлена деятельность промышленных предприятий в строительной отрасли и некоторых видов услуг. Премьер-министр Аскар Мамин назвал одним из условий снятия мер строгое соблюдение гражданами санитарно-эпидемиологической безопасности.

Режим ЧП в Казахстане был введен 16 марта. Особенно жесткие ограничения действуют в трех крупнейших городах — Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте, где гражданам запрещено выходить на улицу без необходимости, закрыты въезды и выезды.

По последним данным, в Казахстане коронавирусом заразились 1949 человек, 19 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,4 миллиона человек; 170 тысяч скончались, 652 тысячи излечились.

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