Президент Казахстана призвал готовиться к посткризисному периоду

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал готовиться к посткризисному периоду, который начнется после снятия карантинных ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Об говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте главы государства.

«Правительство, Национальный банк до 11 мая подготовят комплексный план по восстановлению экономического роста, включающий поддержку наиболее пострадавших отраслей», — рассказал Токаев.

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По его словам, Казахстан вступает в «качественно новую фазу своего развития». «По сути, мы будем жить в новой реальности. Поэтому предстоит осуществить масштабную, глубинную трансформацию экономики и системы госуправления», — подчеркнул президент.

Ранее 27 апреля стало известно о продлении до 11 мая режима чрезвычайного положения в Казахстане. В то же время правительство начало постепенно снимать ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Особенно жесткие ограничения действуют сейчас в трех крупнейших городах — Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.

По последним данным, в Казахстане коронавирусом заразились 2780 человек, 25 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире достигло почти трех миллионов человек; 207 тысяч скончались, 881 тысяча излечились.

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