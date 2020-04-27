Президент Казахстана призвал готовиться к посткризисному периоду

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал готовиться к посткризисному периоду, который начнется после снятия карантинных ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Об говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте главы государства.
«Правительство, Национальный банк до 11 мая подготовят комплексный план по восстановлению экономического роста, включающий поддержку наиболее пострадавших отраслей», — рассказал Токаев.
По его словам, Казахстан вступает в «качественно новую фазу своего развития». «По сути, мы будем жить в новой реальности. Поэтому предстоит осуществить масштабную, глубинную трансформацию экономики и системы госуправления», — подчеркнул президент.
Ранее 27 апреля стало известно о продлении до 11 мая режима чрезвычайного положения в Казахстане. В то же время правительство начало постепенно снимать ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Особенно жесткие ограничения действуют сейчас в трех крупнейших городах — Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.
По последним данным, в Казахстане коронавирусом заразились 2780 человек, 25 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире достигло почти трех миллионов человек; 207 тысяч скончались, 881 тысяча излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения