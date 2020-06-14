Бывший СССР
 
Последние новости
Академик РАН не исключил мутацию коронавируса в более агрессивные формы
Звезда «Девичника в Вегасе» пробила бетонную стену ради подруги
Итальянский боец UFC «задушил» соперника
Найдено тело пропавшего на реке в Чечне ребенка
Глава российского города заразился коронавирусом
В Москве вылечились от коронавируса еще 2133 человека
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
Собянин рассказал о сроках открытия кинотеатров в Москве
Американский хоккеист рассказал об ужасах беспорядков в стране
Новости партнеров

Глава Минздрава Казахстана заразился коронавирусом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Facebook

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заразился коронавиурсом. Об этом он сообщил в своем Facebook-аккаунте.

По словам главы Минздрава, в настоящий момент он госпитализирован в инфекционный госпиталь.

«Несмотря на все строгие санитарные меры, которые я соблюдал, риски есть всегда. Особенно это касается тех, кто работает, не может работать удаленно», — отметил министр.

Биртанов попросил всех казахстанцев соблюдать «личный карантин» и придерживаться рекомендаций по профилактике.

Ранее сообщалось о госпитализации пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали с положительным тестом на коронавирус. Он отметил, что президент страны Касым-Жомарт Токаев регулярно проходит проверки на заболевание и его здоровью в данный момент ничего не угрожает.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как коронавирус изменит жизнь на Земле
Что будет с экономикой и обществом после победы над смертельным вирусом
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пресс-секретарь президента Казахстана госпитализирован с коронавирусом
Президент Казахстана призвал готовиться к новой вспышке коронавируса
Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0411 июня

«Шагаем в ад»

Армения проиграла битву с коронавирусом. Люди там верят в чипирование и массово заражаются
20:0813 июня

Сообщения о вспышке коронавируса в офисе Зеленского прокомментировали

17:0913 июня

Украина отменила для крымчан обязательную самоизоляцию из-за коронавируса

16:2613 июня

На Украине показали рекордную взятку

Бывший СССР00:05 9 июня

Дело семейное

Как отношения с детьми расшатывают и укрепляют политические режимы в Средней Азии
13:4013 июня

В офисе Зеленского зафиксировали вспышку коронавируса

10:2713 июня

В Армении выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом

06:3013 июня

Абхазия продлила закрытие границ с Россией

Бывший СССР00:01 3 июня

Кто на старенького?

В Белоруссии арестован главный конкурент Лукашенко на выборах. Кто еще готов бросить ему вызов?
20:5512 июня

Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у жены

19:0012 июня

Украина стала ближе к НАТО

17:2012 июня

Лукашенко призвал использовать опилки в качестве топлива

Россия
«Если бы с ними расправились, не было бы "Норд-Оста", Беслана»
25 лет назад боевики Басаева напали на Буденновск. Так начался чеченский терроризм
«Страну мы потеряем, а вы станете бедными и никому не нужными»
30 лет назад Россия объявила о независимости. Как это было?
«Постепенно наступила гармония»
Коронавирус запер россиян в их домах и квартирах. Почему многие из них были этому только рады?
«Зачем вы вообще такого ребенка спасали?»
Кардиохирург из Петербурга делает уникальные операции детям. Теперь его хотят уволить
Все материалы
Мир
Атомная подлодка загорелась во Франции
В Пекине впервые за два месяца появились новые заразившиеся коронавирусом
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и извинился
Черные начинают и выигрывают
Темнокожие борцы за равноправие не любят белых. Почему в США это не считают расизмом?
Посла России вызвали в МИД Румынии после слов Захаровой
Перешли Иордан
Израиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке?
Все материалы
Бывший СССР
Украина открыла границу с ДНР и ЛНР
Дело семейное
Как отношения с детьми расшатывают и укрепляют политические режимы в Средней Азии
Порошенко стал подозреваемым по делу о незаконном приказе главе внешней разведки
Лукашенко отправил правительство в отставку
Что заставило президента Белоруссии устроить зачистку кабинета министров перед выборами
Молдавская партия «ШОР» выступила за отмену запрета российского телевещания
Кто на старенького?
В Белоруссии арестован главный конкурент Лукашенко на выборах. Кто еще готов бросить ему вызов?
Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма
Все материалы
Экономика
В России увеличили пособия по безработице
«Толчок, которого давно не хватало»
Мировая экономика готовится выйти на новый уровень развития. Все из-за коронавируса
Самая крупная авиакомпания Европы решила спастись за счет работников
На здоровье
Коронавирус не щадит мировую экономику. Но некоторым странам он поможет выйти в лидеры
Жителей Великобритании оставят без выпивки
В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии
Все материалы
Силовые структуры
«Это все, конечно, чудовищно»
Актера Ефремова отправили под домашний арест. За смертельное ДТП ему грозит 12 лет тюрьмы
«Мы всех обязательно вылечим»
Советский Союз прославился карательной психиатрией. Что стало с ней в современной России?
Все материалы
Наука и техника
Властелин небес
 
Первый батут
Как Илон Маск лишил Россию монополии в космосе: история SpaceX
«Слухи подпитывали страхи»
Почему Сталин скрывал от народа правду о Великой Отечественной войне
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Американский хоккеист рассказал об ужасах беспорядков в стране
«Эта травма со мной навсегда»
Юных американских пловчих десятилетиями насиловали тренеры сборной. Кто и зачем их покрывал?
Кокорин описал секс одноклубника с Памелой Андерсон
Что для «ФОНБЕТ» значит фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Почему компания финансировала показ фильма о голкипере и в чем его значимость для футбола
Нурмагомедов вспомнил о поединке с Макгрегором и дал совет фанатам
Макгрегор снова объявил о завершении карьеры
Ирландский боец третий раз за четыре года заявляет об уходе из спорта
Фигура итальянской биатлонистки в купальнике восхитила фанатов
Все материалы
Культура
«Если посадят, буду носить передачки»
Как страна, друзья и семья отреагировали на смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым
Актер Ефремов попал в пьяное ДТП в центре Москвы
На Садовом кольце столкнулись внедорожник актера и грузовой фургон
«Ресурсы ограничены, а износ неизбежен»
Что заставляет тело стареть и как отодвинуть смерть?
Все материалы
Интернет и СМИ
Смерть шедшего на поправку Трушкина стала неожиданностью для коллег
Крик души
Катастрофы, протесты и попытки человечества познать себя на снимках лучших фотографов мира
Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала о первой реакции на случившееся
«Лупят только жертву»
Как шоу «Давай поженимся» превратилось в сеансы травли и почему всех это только веселит
Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи
«Колхоз — это то, что нам нужно»
Россиянка поработала вебкам-моделью и раскрыла детали. Что заставляет девушек раздеваться на камеру?
Гузеева осадила жениха на «Давай поженимся!» из-за симпатии к Панину
Все материалы
Ценности
Модный журнал показал голую грудь самой перспективной российской модели
Тупак ШакурПод покровом
Как обычная вещь российской бабушки оказалась популярна среди богатых и знаменитых мужчин
Раскрыт способ избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю
Модель Victoria's Secret снялась в трусах для обложки модного журнала
Сестра Кардашьян потолстела во время изоляции и показала старое фото в бикини
«Тысячи баксов на запястье, когда твой отец управляет страной»
Как развлекались жена и дети африканского диктатора, пока его народ голодал
Все материалы
Путешествия
Россияне массово устремились на отдых в Сочи и Крым
Китай назвал условие возобновления транспортного сообщения с Россией
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки»
Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
Показано убранство роскошной яхты создателя Microsoft за 300 миллионов евро
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж
Кому можно выезжать и въезжать в страну?
Названы самые безопасные направления для туристов в 2020 году
«Утром я проснулся без копейки»
Как россиянин рискнул покорить Турцию на велосипеде, выпил чаю с военными и провел ночь в мечети
Все материалы
Из жизни
Женщина сделала 47 пластических операций в попытке выглядеть естественно
«Я чувствовал себя секретным агентом»
Бармен украл миллионы и четыре месяца жил как богач. Совесть и страх заставили его сдаться
Немолодая сиделка бросила работу и получила сотни евро за эротические снимки
«Здесь думают, что русские суеверные»
История россиянки, которая переехала в Германию и стала спасать жизни
Женщина сбросила 22 килограмма и раскрыла способ похудения
«Вы будете править миром»
Как поддельный Гитлер вымогал у бедняков деньги на невидимые космолеты и захват Галактики
Студентка не заметила беременность и внезапно родила
Все материалы
КамАЗ рассказал о преимуществах нового 87-тонного самосвала перед БелАЗом
Родстер «Крым»: сделано в России
Видео: новый российский спорткар по цене Лады
Два новых Lamborghini Aventador врезались друг в друга и попали на видео
Седан за миллион — сэкономить с Lada или потратиться на Hyundai?
Прочь скромность, долой «костыли»
Новый суперседан Audi S8 сделали 700-сильным
Формула 1 с вариатором и 100 км/ч задним ходом
С чего начались вариаторы и откуда пошли все их победы и беды
В модельный ряд Genesis может вернуться купе
Все материалы
Дом
Звезда «Девичника в Вегасе» пробила бетонную стену ради подруги
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Женщина обнаружила неожиданное послание на старых обоях во время ремонта
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Россиянам отказали в скидках на жилье
Домработница обокрала топ-менеджера «Газпрома» на десятки тысяч долларов
Все материалы
Нацпроекты
Найден способ развития российского экспорта
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Назван срок строительства аэропорта на космодроме Восточный
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Музей в селе Сростки получит мультимедиагид с технологией дополненной реальности
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Лесхозы Татарстана получили 23 единицы техники в рамках нацпроекта «Экология»
Все материалы