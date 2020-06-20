Появилась информация о состоянии заразившегося коронавирусом Назарбаева

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, у которого 18 июня диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо. О его состоянии рассказал агентству Tengrinews пресс-секретарь бывшего главы республики Айдос Укибай.

По его словам, инфекция у Назарбаева протекает бессимптомно, однако 79-летний политик все равно находится под наблюдением врачей. Они, в свою очередь, беспокойств не выражают, сказал Укибай.

«За эти дни Нурсултан Абишевич уже провел несколько телефонных разговоров с лидерами дружественных стран. В целом используются современные инструменты коммуникаций, видео-конференц-связь, правительственная специальная связь», — сообщил пресс-секретарь.

Укибай подчеркнул, что служебные документы и обращения граждан Назарбаеву передаются с соблюдением санитарных норм либо в электронном формате.

По данным на 20 июня, в Казахстане зафиксировано 16 779 зараженных коронавирусом. Известно о 113 смертях от инфекции. Власти решили усилить карантин в ряде регионов из-за роста заболеваемости. Сообщалось, что в шести городах, в том числе Нур-Султане и Алма-Ате, на выходных будут закрыты торгово-развлекательные центры, сетевые магазины, крытые рынки, фитнес-центры.

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