Еще один чиновник заразился коронавирусом в Казахстане

Глава Алма-Атинской области Казахстана Амандык Баталов заразился COVID-19. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает ktk.kz.
Болезнь протекает без симптомов, чиновник находится на самоизоляции и работает дистанционно, сообщил его пресс-секретарь.
19 июня стало известно, что коронавирусом заразился первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Позже его пресс-секретарь рассказал, что 79-летний Назарбаев чувствует себя хорошо, врачи не высказывают беспокойства о его здоровье.
Коронавирусом также заразился заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов.
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