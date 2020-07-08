Президент Казахстана призвал не поддаваться панике из-за коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал сограждан не поддаваться панике из-за пандемии коронавируса, чтобы не вызывать ажиотажный спрос на лекарства. Об этом сообщает Nur.kz.

Токаев сообщил, что в рамках его поручения начали задерживать злоумышленников, которые занимаются спекуляцией лекарств. Работа по обеспечению населения препаратами продолжается.

«Обращаюсь к гражданам с просьбой не поддаваться панике, порождающей ажиотажный спрос на лекарства», — заявил Токаев.

С 5 июля в Казахстане введен двухнедельный жесткий карантин. Приостановлено автобусное сообщение между регионами, запрещены массовые мероприятия, работа крытых рынков, салонов красоты, кинотеатров, религиозных объектов. В стране подтверждено более 51 тысячи случаев коронавируса. Группа российских врачей прибыла в Нур-Султан для оказания помощи казахстанским коллегам в борьбе с коронавирусом.

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